

Дело о «действиях против Грузии» — провокация или защита государственных интересов?

02.10.2020 18:00

NetGazeti.ge



Параллельно обострению конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном прокуратура Грузии возбуждает уголовное дело и начинает расследование «по факту действии против Грузии, направленных на передачу иностранному государству всей территории Грузии или ее части, либо отделение от территории Грузии ее части».



Почему власть решила за месяц до выборов и на фоне противостояния в Карабахе возбудить такое дело? Конкретно о каких участках границы и о каком периоде идет речь? В прокуратуре конкретных ответов не дают, однако немного света проливают комментарии представителей правящей партии.



Согласно заявлениям членов «Грузинской мечты» миллиардера Бидзины Иванишвили, следствие ведется насчет соглашении о демаркации некоторых участков государственной границы с Азербайджаном, достигнутых в период правления «Единого национального движения» Михеила Саакашвили. В прокуратуре считают, что соглашения нанесли ущерб территориальным интересам Грузии.



Сразу после заявления прокуратуры против Саакашвили началась кампания в Facebook — в сети появился хэштег #Саакашвили продал Давид-Гареджа.



Есть ли политический подтекст у следствия прокуратуры и какой опасный прецедент может из-за него возникнуть?



«Новое дело против Саакашвили»



Впервые о новом расследовании прокуратуры против экс-президента Саакашвили сообщил генеральный директор телеканала «Мтавари» Ника Гварамия, занимавший при правительстве Саакашвили должности министра.



По сведениям Гварамия, приближенный к правящей партии бизнесмен Давит Хидашели полтора месяца назад привез в Грузии хранившиеся в России картографические карты и передал их правительству. Карты, по словам Гварамия, датируются 1920-ми годами.



«Следствие идет уже давно»



Генеральная прокуратура Грузии 29 сентября объявила о возбуждении уголовного дела по первой части 308-й статьи УК — действия против Грузии, направленные на передачу иностранному государству всей территории Грузии или ее части, либо отделение от территории Грузии ее части.



В ведомстве говорят, что основанием для возбуждения дела послужила информация из минобороны от 17 августа 2020 года, касающаяся деятельности Правительственной комиссии по делимитации и демаркации границ. В прокуратуре считают, что деятельность комиссии нанесла ущерб территориальным интересам Грузии.



Netgazeti обратилось в ведомство со следующими вопросами: когда начали следствие, какого периода и каких участков конкретно оно касается? На эти вопросы не ответили, но отметили, что следствие идет уже давно, а заявление сделали из-за информации в СМИ.



Более щедрым на информацию оказался председатель комитета парламента по обороне и безопасности. Иракли Сесиашвили подтвердил слова Гварамия о причастности к делу бизнесмена Хидашели, но сказал, что предоставленная им карта была составлена в 1938 году, а не в 20-ых.



Сесиашвили считает, что соглашение о границах с Баку должно было достигнуто исходя из этой карты. «Если мы смогли, если люди смогли найти эту карту, почему у прошлой власти не было воли ее отыскать?», — вопрошает парламентарий и отмечает, что речь идет не об участке Давид-Гареджа, а о всей границе.

«Спланированная провокация»



Саакашвили расценил действия прокуратуры как «давным-давно спланированную провокацию» и предположил дальнейшее развитие событии:



«Хочу рассказать о следующих этапах провокации: они [власть в лице правящей партии «Грузинская мечта» миллиардера Бидзины Иванишвили — ред.] собираются разговорить бывшего замминистра иностранных дел Манджгаладзе. Он скажет, что получал от меня или от кого-то другого указания об отчуждении этих [монастырь Давид-Гареджи] территории.



Потом они выведут на сцену лиц с азербайджанским происхождением, которые проживают в Москве. Они начнут говорить, что выкупили территории [монастыря], заплатив 70 или 80 миллионов, ну или то, что зародится в головах Иванишвили и пропагандистов из ФСБ. На этом и построят рассказ, что мы продали грузинскую землю. Правда совсем другая», — заявил экс-президент.



Кто такой Давит Хидашели?



Имя Давит Хидашели стало известной широкой общественности в мае этого года. Тогда правительство создало специальный фонд по борьбе с коронавирусом, а Хидашели внес пожертвование в 1,2 млн. лари [около 400,000 долларов США].



На данный момент Хидашели возглавляет совет директоров греческой компании INTRACOM S.A. TELECOM SOLUTIONS. Согласно опубликованным на сайте компании сведениям, в 2007-2014 годах Хидашели был исполнительным вице-президентом российский корпорации АФК «Система».



В беседе с телеканалом «Мтавари» бизнесмен рассказал, что на данный момент не находится в Грузии, а заговорить о найденных им материалах планирует после возвращения на родину.



«Абсурд»



Начиная с 1996 года, межведомственная комиссия по делимитации и демаркации границы с Азербайджаном работает с Баку по этому вопросу. Участок границы, на которой находится комплекс Давид-Гареджа, пока-что не согласован.



Ивери Мелашвили — бывший член комиссии, покинувший ее состав в марте 2019 года. На данный момент он занимает должность начальника департамента делимитации, демаркации и пограничных отношении МИДа Грузии.



О нюансах границы с Азербайджаном Мелашвили говорить не хочет/не может, но считает, что любые обвинения в нанесении ущерба Грузии передачей территории другому государству — абсурдны и с большой доли вероятности служат политическим интересам.



«В общем могу сказать, что это сущая ложь. Не могло такого быть, что кто-то уступил. Кому пришло такое в голову, пускай, будет на его совести. Обвинение высосано из пальца, оно отравитетельное и я приблизительно знаю, откуда оно происходит. Ничего, пускай проводят экспертизу и посмотрят.



Скорее всего, обвинение связано с политическими процессами. Однако, связывание этого вопроса с политикой вредит его решению. Вообще, даже обсуждение деталей темы в СМИ вредит процессу делимитации», — рассказывает Мелашвили изданию Netgazeti.



Он также высказался о картах Давита Хидашели. По словам Мелашвили, они не новы и уже были размещены на некоторых веб-сайтах.



«Дело в том, кто и как их использует. Но исходя из того, что знаю я, они не пригодны для дела», — отмечает он.



Оценки



«Давид-Гареджа — Грузия, Азербайджан — оккупант», «Продавший грузинскую землю — враг Грузии! Абхазия, Цхинвали и Гареджа — Грузия», — такие посты уже появились в Facebook. Также распространился хэштег #Саакашвили продал Давид-Гареджа.



По мнению представителей оппозиции, использование властью государственных вопросов для создания внутриполитической повестки дня — затея опасная. Также, некоторые оппозиционеры говорят, что ситуация вокруг Давид-Гареджа ухудшилась во время правления «Грузинкой мечты» — после необдуманных заявлений президента Саломе Зурабишвили, которую «Мечта» поддержала на выборах.

В пример оппозиция приводит ее заявление во время визита комплекса. Тогда президент сказала следующее: «Срочно надо решить вопрос определения границ». До того она поднимала вопрос границ и во время визита в Азербайджан.



По оценке лидера «Европейской Грузии» Давида Бакрадзе, власть начала следствие для борьбы с оппозицией: «Мы что, выдвигаем в адрес Азербайджана территориальные претензии в то время, когда весь Кавказ на пороге войны? Это тяжелейшая проблема, перед которой «Грузинская» мечта ставит страну для того, чтобы бороться с оппозицией», — говорит он.



Спикер партии «Стратегии Агмашенебели» Теона Акубардия выступила с предложением создать специальный совет по вопросам делимитации границ. По ее задумке, в работу совета должны быть вовлечены и представители оппозиции.



Представитель «Лело» Пикрия Чихрадзе отмечает, что этот вопрос «очень тонкий» и выражает надежду, что ни у кого нет намерении «подлить масло в огонь необдуманными действиями».

Против политизации вопроса о границах выступают некоторые члены правящей партии, но обвиняют в ней оппозицию:



«Политизировать этот вопрос нельзя. Но вы сами видели — представители радикальной оппозиции сами попытались это сделать», — сказал журналистам бывший председатель парламента и исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Иракли Кобахидзе.



Высказывается и церковь



По предположению священнослужителей из грузинской православной церкви (ГПЦ), следствие касается промежуточных договоренностей с Азербайджаном, достигнутых в 2006-07 годах.



По мнению архимандрита монастыря отцов Давид-Гареджа Кириона, в 2006-07 годах были заключены плохие для Грузии соглашения из-за того, что в распоряжении Тбилиси не было тех картографических материалов, которые есть сегодня.



Также, патриархия в целом считает, что прежняя комиссия «работала неэффективно», а нынешняя — «в разы принципиальнее, нежели прошлая».



Комиссия обновилась



Правительственная комиссии по делимитации и демаркации границ была преображена в 2019 мае после обострения ситуации на участке Давид-Гареджа. В то время азербайджанские пограничники перекрыли тропинку, ведущую к одному из монастырей.



В июле того же года произошла перепалка между местными и азербайджанскими пограничниками.

Также, после назначения председателя комиссии Давида Дундуа послом в Австрии комиссия не заседала почти целый год. Руководить новый комиссией доверили заместителю министра иностранных дел Лаше Дарсалия.





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