

В Грузии выявлено 5 новых случаев инфицирования коронавирусом

13.05.2020 11:28





В Грузии число случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки увеличилось на 5 и достигло 647. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge. Число выздоровевших же выросло на 23 и составило 372.



В режиме карантина находится 4373 человека, а в стационаре под наблюдением – 386 лиц.



Для информации, 372 из 647 пациентов выздоровели, умерли же 11 человек. Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезены 3 гражданина Грузии.



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