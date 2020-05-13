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В Грузии выявлено 5 новых случаев инфицирования коронавирусом
13.05.2020 11:28
В Грузии число случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки увеличилось на 5 и достигло 647. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge. Число выздоровевших же выросло на 23 и составило 372.
В режиме карантина находится 4373 человека, а в стационаре под наблюдением – 386 лиц.
Для информации, 372 из 647 пациентов выздоровели, умерли же 11 человек. Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезены 3 гражданина Грузии.
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