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«Иберия» вылетела из Конференц-лиги УЕФА по итогам двух матчей
29.07.2025 22:58
Ответный матч отборочного раунда Конференц-лиги между «Иберией» и «Левадией» выдался весьма драматичным.
После поражения со счётом 1:0 в первом матче «Иберия» на своём поле играла в роли догоняющего. В первом тайме у команды было не так много моментов, но в конце тайма она всё же забила. Счёт открыл Гоштелиани.
Во втором тайме «Левадия» сравняла счёт, а в конце матча Агиаква снова вывел «Иберию» вперёд, и игра перешла в дополнительное время.
К сожалению, в дополнительное время грузинские фетболисты пропустили гол, матч завершился со счётом 2:2, а «Иберия» выбыла из Конференц-лиги.
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