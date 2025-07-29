Зеленский разрешил гражданам старше 60 лет служить в армии по контракту

29.07.2025 16:22





Президент Украины Владимир Зеленский предоставил гражданам старше 60 лет право на военную службу по контракту, сообщают украинские СМИ.



По информации СМИ, президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд законов, принятых депутатами Рады в июле.



По сообщению украинских СМИ, это позволяет опытным специалистам помогать армии на небоевых и специальных должностях.



Этот закон был принят украинским парламентом 16 июля 2025 года.



Также Зеленский подписал закон, предусматривающий дополнительные выплаты инструкторам и преподавателям высших военных учебных заведений и их структурных подразделений.



Владимир Зеленский также подписал закон, предусматривающий восстановление обязательной офицерской подготовки для студентов медицинских и фармацевтических ВУЗов.







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