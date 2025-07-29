Раннехристианский храм обнаружили в Грузии

29.07.2025 21:41





В Восточной Грузии обнаружили храм, относящийся к периоду становления христианства в стране. Раскопки, приведшие к его обнаружению, начали сами местные жители. Специалисты говорят, что лишь несколько таких церквей сохранились в Грузии.



Храм на кладбище в селе Гелати муниципалитета Лагодехи представляет собой полностью круглую постройку с выступающими частями (апсидами). Внутренне пространство опирается на восемь колонн, на которых, предположительно, когда-то покоился купол. Предварительно, его соорудили в VI–VII веках. Заброшен, по всей видимости, был еще в XVI веке, когда Кахетия пострадала от иранских нашествий.



Начало им положили сами жители села. «Сколько помню, здесь всегда были развалины, потому что место древнее. В детстве, когда еще были коммунисты, нам вообще не позволяли даже подойти сюда. Мы сами проявили инициативу, всё село собралось с желанием поработать, расчистить. Думали, это небольшая базилика или часовня, которую мы собирались восстановить за свой счет. Оказалось, что это уникальное раннехристианское святилище», — рассказал местный житель Эмзар Гвалиа.



После местные обратились к археологам и историкам. В официальном реестре памятников это место значится как «средневековые руины Гелати», но местные называют его церковью Святого Георгия. По словам директора Историческо-краеведческого музея Лагодехи Давита Квавадзе, «это особенная церковь, подобных которой по всей Грузии всего 3–4».



В окрестностях храма археологи обнаружили фрагменты глиняной посуды V–VII веков. По мнению специалистов, там могло располагаться более древнее сооружение или святилище дохристианской эпохи. Найденные артефакты уже переданы в Лагодехский краеведческий музей: их опишут и выставят в экспозиции. Раскопки приостановлены из-за нехватки финансирования, но археологи надеются завершить исследование храма до конца этого года.





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