Хазарадзе: Американским компаниям необходимо срочно вернуться к строительству и эксплуатации порта Анаклия

29.07.2025 21:33





«Чтобы Грузия не упустила этот уникальный шанс и не оказалась в тупике в ближайшем будущем, необходимо срочно вернуть американские компании к строительству и эксплуатации порта Анаклия», — об этом лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе написал в социальной сети.



Как отмечает Хазарадзе, возвращение американских компаний в проект даст Грузии полную поддержку администрации США, инвесторов, формат безопасности и десятки тысяч рабочих мест.



«Подписывается трёхсторонний меморандум между США, Арменией и Азербайджаном по поводу открытия Зангезурского коридора, в рамках которого под патронажем США и с гарантиями безопасности будет открыт мощный транспортный коридор между Азией и Европой.



Срыв проекта Анаклия — это анатомия предательства родины, осуществлённого «Грузинской мечтой» в ущерб национальным интересам страны! Сегодня порт Анаклия уже мог бы функционировать, а в городе Анаклия было бы создано несколько десятков тысяч рабочих мест!



Чтобы Грузия не упустила тот уникальный шанс, который нам дал Бог в виде нашего географического положения, и чтобы мы не стали тупиком в ближайшем будущем, необходимо срочно вернуть американские компании к строительству и эксплуатации порта Анаклия. Это даст стране полную поддержку администрации США, инвесторов, формат безопасности и, что самое главное, десятки тысяч рабочих мест.



Завершить строительство порта Анаклия возможно за полтора года, а не к 2029 году, как обещает «Грузинская мечта». Время работает против интересов страны.



P.S. Я знаю, что «Грузинская мечта» этого не сделает, но я должен был это написать», — пишет Мамука Хазарадзе.





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