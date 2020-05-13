

Парижская прокуратура расследует дело «грузинской мафии»

13.05.2020 11:29





По данным влиятельного французского издания «Le Parisien», парижская прокуратура расследует дело грузинской мафии. Согласно публикации, прокуратура уже потребовала, чтобы расследование еще раз было проведено в отношении 35 обвиняемых в краже и грабеже. На этом этапе 14 из них остаются в пенитенциарном учреждении. Большинство обвиняемых были арестованы в ноябре 2017 года в Париже.



Как пишет Le Parisien, лидеры грузинской мафии известны как «воры в законе».



«Они контролируют сеть организованной преступности, члены которой уличены в грабежах и кражах в Париже и его пригородах. Затем добытые деньги собираются вместе», — пишет французское издание.



В статье говорится, что грузинские «воры в законе» и их союзники, помимо Франции, также действуют в Португалии, Испании и Италии.





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