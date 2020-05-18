

В Чехии отменили чрезвычайное положение, хотя часть ограничений остается в силе

18.05.2020 17:27





Действовавший в Чехии с 12 марта режим чрезвычайного положения отменен.



В стране останется в силе только несколько ограничений, в частности, обязательное ношение маски с общественных местах. В силе также остается ограничение о собрании более 100 человек. Рестораны смогут обслуживать клиентов только под открытым небом, также остается в силе строгий контроль на границах страны.



Чехия в Европе является примерной страной в плане борьбы с коронавирусом. По информации Минздрава, в Чехии зафиксировано только 8475 случаев коронавируса, а число жертв составляет 198 человек.





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