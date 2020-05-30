Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Гражданин Грузии погиб в результате взрыва на фабрике в Стамбуле


30.05.2020   15:33


45-летний гражданин Грузии погиб в результате взрыва на фабрике по производству джинсовой ткани в Стамбуле. Об этом сообщает турецкое издание Haberler.

Случай произошел утром 29 мая. Согласно распространившейся информации, мощный взрыв прогремел в котельной цеха. Стены и крыша здания обрушились, обломки разбросало на несколько сотен метров.

Под завалами спасатели обнаружили тела двух человек, которые находились внутри цеха. Один из погибших – Александр Читаури, гражданин Грузии.

Судя по всему, Читаури был сотрудником предприятия. Известно, что во время кипения взорвался большой казан, где варили деним.



Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна