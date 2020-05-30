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Гражданин Грузии погиб в результате взрыва на фабрике в Стамбуле
30.05.2020 15:33
45-летний гражданин Грузии погиб в результате взрыва на фабрике по производству джинсовой ткани в Стамбуле. Об этом сообщает турецкое издание Haberler.
Случай произошел утром 29 мая. Согласно распространившейся информации, мощный взрыв прогремел в котельной цеха. Стены и крыша здания обрушились, обломки разбросало на несколько сотен метров.
Под завалами спасатели обнаружили тела двух человек, которые находились внутри цеха. Один из погибших – Александр Читаури, гражданин Грузии.
Судя по всему, Читаури был сотрудником предприятия. Известно, что во время кипения взорвался большой казан, где варили деним.
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