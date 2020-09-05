

В Гонио в море нашли ржавый снаряд

05.09.2020 12:20





В Гонио гражданин нашел в море снаряд, покрытый коррозией. Об этом он незамедлительно сообщил правоохранителям и на место прибыли саперы.



Согласно распространенной информации, саперы забрали снаряд и вывезли его с территории. Снаряд был покрыт ржавчиной и, предположительно, не представлял опасности, однако, его изучат эксперты.



МВД в связи с данным фактом начало расследование по статье 236 УК Грузии — приобретение-хранение огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.





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