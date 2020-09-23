

В Болниси подвергся нападению штаб объединенной оппозиции

23.09.2020 17:21





В Болниси активисты «Грузинской мечты» напали на предвыборный штаб Объединенной оппозиции и «Национального движения». Напавшие сорвали плакаты, повредили камеры видеонаблюдения и написали оскорбительные слова на стенах.



Личности нападавших пока не не установлены.



По имеющейся информации, нападавшие были зафиксированы камерами видеонаблюдения. Кроме того, по словам представителей местной оппозиции, такие задания дает мажоритарный кандидат «Грузинской мечты» Гоги Мешвелиани.



На место прибыли члены Гражданской платформы 202/20, которые проинформировали местные и международные организации о случившемся.





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