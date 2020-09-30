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В Грузии от коронавируса скончался 37-й пациент


30.09.2020   11:06


Еще один, 37-й пациент умер от коронавируса в Грузии.

Информация недавно была обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Грузии — 6192, выздоровели 2 324 человека.

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