

В Грузии от коронавируса скончался 37-й пациент

30.09.2020 11:06





Еще один, 37-й пациент умер от коронавируса в Грузии.



Информация недавно была обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Грузии — 6192, выздоровели 2 324 человека.





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