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До 100 объектов оштрафованы за нарушение норм эпидемиологической безопасности
30.09.2020 16:47
За нарушение норм эпидемиологической безопасности приостановлена работа 5 компаний, 100 объектов были оштрафованы на 10 000 лари - заявил глава служба контроля над условиями работы при Трудовой инспекции Грузии Бека Перадзе.
По его словам, есть четкие критерии, по которым принимаются соответствующие решения, и это достаточно серьезные нарушения регуляций, которые содержат в себе большие риски для здоровья граждан.
«В основном данные нарушения касаются дезинфекционных протоколов, отсутствия термоскрининга, и условий нахождения граждан в объектах общественного питания. Кроме того, в объектах, ставших объектами санкций, систематически нарушался масочный режим» - заявил он.
При этом, по его словам общее количество объектов нарушителей в разы выше, но Трудовая инспекция пытается минимально применять карательные меры, так как понимает, в каком сложном положении оказался бизнес, и каким тяжким грузом будут для оштрафованных компаний лишние 10 000 лари, которые им придется выплачивать.
«103 000 объектов были предупреждены и в отношении них никаких иных мер принято не было, но когда мы видим, что регуляции постоянно нарушаются, и на предупреждения уже не реагируют, мы вынуждены применять более жесткие меры. После этого говорить, что их не предупреждали и они ничего не знали – как минимум некорректно» - заявил Бека Перадзе.
При этом, по его словам, несмотря на определенные сложности, налицо тенденция, когда все больше и больше бизнес-объектов соблюдают установленные регуляции в полной мере» - заявил представитель Трудовой инспекции.
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