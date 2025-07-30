На Камчатке после мощного землетрясения произошло извержение вулкана Ключевская-Собка

30.07.2025 18:16





После сильного землетрясения на Камчатке началось извержение вулкана Ключевская-Собка.



По предварительной информации, по западному склону вулкана стекает раскаленная лава. Над вулканом видна мощная вспышка и слышны взрывы. Землетрясение у побережья Камчатки стало самым мощным за весь период наблюдений, достигнув магнитуды 8,8.



Департамент гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды подтвердил наличие в регионе волны цунами высотой до четырёх метров. Город Северо-Курильск был затоплен, на территории объявлен режим чрезвычайной ситуации.



По сообщениям СМИ, в течение месяца возможны новые афтершоки, в том числе магнитудой до 7,5.



Правительство России отменило предупреждение о цунами на Камчатке. В Японии также отменены все предупреждения о цунами, хотя вдоль северного и восточного побережья продолжают действовать меры по борьбе с ним. Предупреждение о цунами все еще действует для небольшого участка побережья северной Калифорнии.





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