Трамп приказал разместить две атомные подлодки ближе к РФ

01.08.2025 22:03





Президент США Дональд Трамп в пятницу, 1 августа, в связи с "крайне провокационными заявлениями" экс-президента России Дмитрия Медведева распорядился направить две атомные подводные лодки "в соответствующие регионы".



"На фоне крайне провокационных заявлений бывшего президента России Дмитрий Медведева, ныне занимающего пост заместителя председателя Совета безопасности РФ, я отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в соответствующих регионах - на случай, если эти глупые и подстрекательские высказывания окажутся не просто словами", - написал в своей соцсети Truth Social Трамп.



Он уточнил, что "слова очень важны" и "часто приводят к непредвиденным последствиям". "Надеюсь, в этот раз до этого не дойдет", - добавил президент США.





28 июля Медведев в соцсети Х вступил в перепалку с американским сенатором Линдси Грэмом, выступающим за введение санкций против России. Новый ультиматум главы Белого дома - сокращение срока для достижения договоренностей по Украине с 50-дневного до 10-дневного - он назвал "угрозой и шагом к войне" между Россией и США, а Трампа и Грэма обозвал "дедулями".



В ответ на это Трамп 31 июля в Truth Social назвал экономики России и Индии - одного из крупнейших импортеров российской нефти - "мертвыми". Он также призвал Медведева - "неудачного бывшего президента России, который думает, что он все еще президент", - "следить за своими словами". "Он заходит на очень опасную территорию", - отмечал Трамп.



В тот же день Медведев написал в своем Telegram-канале, что "Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой", если "какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США". "А про "мертвую экономику" Индии и России и "заход на опасную территорию" - ну пусть вспомнит свои любимые фильмы про "ходячих мертвецов", а также то, как может быть опасна не существующая в природе "мертвая рука"", - добавил Медведев.



"Мертвой рукой" (Dead Hand) в Европе и США называют комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом "Периметр", разработанный еще в СССР, но по-прежнему используемый в России. Комплекс предназначен для гарантированного доведения приказов о запуске ракет до командных пунктов в случае чрезвычайного положения, когда линии связи могут быть повреждены.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





