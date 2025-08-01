Квривишвили обсудила «Сухой порт Тбилиси» с послом ОАЭ и представителем Abu Dhabi Ports Group

01.08.2025 23:17





Министр экономики и устойчивого развития Мариам Квиривишвили провела встречу с послом Объединённых Арабских Эмиратов Ахмедом Альнуайми и региональным генеральным директором компании Abu Dhabi Ports Group Абдулазизом Альшамси.



Согласно информации Министерства экономики, на встрече обсуждались приоритетные вопросы экономического сотрудничества между двумя странами, особое внимание было уделено сотрудничеству в секторе транспорта и логистики, в том числе в рамках проекта «Сухой порт Тбилиси».



«Отмечено, что такие проекты, как «Сухой порт Тбилиси», способствуют укреплению позиции Грузии как транспортно-логистического хаба на региональном уровне, а также привлечению дополнительных грузов в Средний коридор.



На встрече было рассмотрено дальнейшее развитие «Сухого порта Тбилиси». Крупнейшим инвестором проекта является компания Abu Dhabi Ports Group. Уточнено, что развитие проекта предусматривает три фазы на территории в 286 000 кв. м. На данный момент завершена и функционирует первая фаза, в которую уже инвестировано 21 миллион долларов США.



Также было подчёркнуто плодотворное сотрудничество Грузии и Объединённых Арабских Эмиратов в различных секторах экономики. Отмечено, что важное влияние на углубление экономических отношений между двумя странами оказало вступление в силу Соглашения о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве — это соглашение позволяет грузинским производителям экспортировать продукцию по преференциальным тарифам, что положительно отразилось на двустороннем торговом обороте. Также обсуждалось дальнейшее углубление сотрудничества в таких сферах, как туризм, гражданская авиация, энергетика и другие.



Во встрече также принял участие заместитель министра Гурам Гурамишвили», — говорится в сообщении ведомства.





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