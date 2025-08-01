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Комитет Сената США одобрил новую миллиардную помощь Украине
01.08.2025 10:25
Комитет Сената США по ассигнованиям 30 июля одобрил законопроект, который предусматривает выделение Украине около $1 млрд на обеспечение безопасности. Об этом пишет The Hill.
Финансирование было включено в законопроект об ассигнованиях на оборону на 2026 финансовый год, сообщает издание.
Инициатива принадлежит сенаторам Митчу Макконнеллу (республиканец от штата Кентукки) и Крису Куну (демократ от штата Делавэр). Законопроект был одобрен комитетом 26 голосами против 3, отмечают журналисты.
Одобренная комитетом новация включает $800 млн на оказание помощи Украине в сфере безопасности и $225 млн на аналогичную поддержку стран Балтии.
Куонс ранее заявил журналистам, что финансирование для стран Балтии – Литвы, Латвии и Эстонии – вероятно, пойдут также на инвестиции в оборону Украины, добавив, что общая сумма для Киева таким образом достигает $1 млрд, указывает The Hill.
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