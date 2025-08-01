Комитет Сената США одобрил новую миллиардную помощь Украине

01.08.2025 10:25





Комитет Сената США по ассигнованиям 30 июля одобрил законопроект, который предусматривает выделение Украине около $1 млрд на обеспечение безопасности. Об этом пишет The Hill.



Финансирование было включено в законопроект об ассигнованиях на оборону на 2026 финансовый год, сообщает издание.



Инициатива принадлежит сенаторам Митчу Макконнеллу (республиканец от штата Кентукки) и Крису Куну (демократ от штата Делавэр). Законопроект был одобрен комитетом 26 голосами против 3, отмечают журналисты.



Одобренная комитетом новация включает $800 млн на оказание помощи Украине в сфере безопасности и $225 млн на аналогичную поддержку стран Балтии.



Куонс ранее заявил журналистам, что финансирование для стран Балтии – Литвы, Латвии и Эстонии – вероятно, пойдут также на инвестиции в оборону Украины, добавив, что общая сумма для Киева таким образом достигает $1 млрд, указывает The Hill.





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