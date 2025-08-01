Оглашение приговора Мзие Амаглобели отложено до 4 августа

01.08.2025 23:05





Батумский городской суд отложил оглашение приговора по делу Мзии Амаглобели, основателя независимых изданий «Нетгазети» и «Батумелеби». Следующее заседание назначено на 4 августа.



1 августа 2025 года, судебное заседание длилось более девяти часов. Основное время было отведено заключительному слову адвоката Амаглобели, Майи Мцариашвили (более 7 часов).



Выступили и другие адвокаты Амаглобели. Затем прокуроры представили свои замечания, на которые вновь ответила защита.



В конце заседания, в 22:30, судья Нино Намешвили сообщила Мзии Амаглобели, что предоставит ей слово, и назначила следующее заседание на 4 августа, в 13:00.



«Несправедливый суд», «огонь олигархию» — скандировали присутствовавшие в зале пришедшие поддержать Амаглобели граждане.



Параллельно с заседанием у здания суда проходила акция.



На заключительном заседании присутствовали представители разных посольств, а также посол Чехии в Грузии. В зале также присутствовала пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.



Мзия Амаглобели была впервые задержана в административном порядке 11 января во время акции протеста в Батуми, затем освобождена, а спустя несколько часов, 12 января, задержана вновь, на этот раз по уголовному делу за нанесение пощечины сотруднику полиции, что, по мнению адвокатов, не соответствует обстоятельствам дела и указывает на политический мотив. Ей грозит от 4 до 7 лет лишения свободы.

Адвокат утверждает, что здоровье Амаглобели, в частности, зрение, ухудшилось во время пребывания в заключении. У Мзии Амаглобели кератоконус – заболевание роговицы. Согласно анализу, проведенному в клинике Vivamed 4 февраля «зрение Мзии Амаглобели на правый глаз составляет 30%, на левый – 0,04%».

31 июля, за день до последнего судебного заседания по делу Мзии Амаглобели, организации, защищающие свободу прессы, опубликовали совместное заявление. Они вновь призывали власти снять уголовные обвинения с Мзии Амаглобели и содействовать её немедленному освобождению.





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