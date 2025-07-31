Премьер-министр Литвы подал в отставку

31.07.2025 14:24





Премьер-министр Литвы подал в отставку, - указанную информацию, со ссылкой на заявление президента страны Гитанаса Науседу, распространяют литовские СМИ.



По словам президента, Гинтаутас Палуцкас подал в отставку с поста премьер-министра страны, а также ушел с должности председателя «Социал-демократической партии».



«Он позвонил мне сегодня утром и сообщил о своей отставке. Это и есть факт. Ничего не меняется. «Социал-демократическая партия» выиграла последние выборы в стране и имеет большинство в Сейме. Партия начнет консультации по формированию потенциальной коалиции», - заявил Науседа.



Гинтаутас Палуцкас ушел с занимаемой должности после того, как появились вопросы в отношении возможных нарушений по деятельности и финансированию его компании. Президент Литвы дал премьеру две недели на то, чтобы он ответил на указанные вопросы. В начале месяца Генеральная прокуратура страны поручила расследование по указанному делу Специальной следственной службе, а партнеры по коалиции в правительстве пригрозили ему выходом из неё, если он останется на должности премьера.



Вместе с тем, сегодня литовские СМИ распространили информацию о том, что Служба по расследованию финансовых преступлений провела обыски в компании „Dankora“, принадлежащей невестке Палуцкаса (супруге брата). По информации СМИ, указанная компания получила европейское финансирование и закупила у компании „Garnis“ Палуцкаса аккумуляторные системы.



Должность премьер-министра Литвы Гинтаутас Палуцкас занимал с ноября 2024 года.





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