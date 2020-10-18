|
|
|
Пожарные-спасатели тушат пожар в хвойном лесу у села Латали в Местии
18.10.2020 19:26
Пожарные-спасатели тушат пожар в хвойном лесу у села Латали в Местии. Как сообщает пресс-служба МВД, пожарные-спасатели уже локализовали пожар близ села Дизи.
"В Центр управления общественной безопасностью «112» Министерства внутренних дел поступила информация о том, что в хвойном лесу у села Латали муниципалитета Местия возник пожар.
Служба по чрезвычайным ситуациям немедленно отреагировало на сообщение. На место прибыли 3 пожарно-спасательные группы.
Несмотря на сложный рельеф, к очагам пожара удалось подвести пожарную технику и начались работы по тушению. На данный момент локализован пожар, также возникший в Сванетии, возле села Дизи, и ведутся работы по его ликвидации. Открытые очаги пламени на месте больше не наблюдаются, и опасность распространения огня отсутствует», - говорится в сообщении ведомства.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна