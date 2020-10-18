

Пожарные-спасатели тушат пожар в хвойном лесу у села Латали в Местии

18.10.2020 19:26





Пожарные-спасатели тушат пожар в хвойном лесу у села Латали в Местии. Как сообщает пресс-служба МВД, пожарные-спасатели уже локализовали пожар близ села Дизи.



"В Центр управления общественной безопасностью «112» Министерства внутренних дел поступила информация о том, что в хвойном лесу у села Латали муниципалитета Местия возник пожар.



Служба по чрезвычайным ситуациям немедленно отреагировало на сообщение. На место прибыли 3 пожарно-спасательные группы.



Несмотря на сложный рельеф, к очагам пожара удалось подвести пожарную технику и начались работы по тушению. На данный момент локализован пожар, также возникший в Сванетии, возле села Дизи, и ведутся работы по его ликвидации. Открытые очаги пламени на месте больше не наблюдаются, и опасность распространения огня отсутствует», - говорится в сообщении ведомства.



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