

Двое человек задержаны после стрельбы на окраине Тбилиси

05.11.2020 14:00





Двое жителей Тбилиси задержаны после бытовой ссоры, завершившейся стрельбой в районе Глдани на окраине столицы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии.



Задержанные – 37-летний З.М. и 42-летний И.Н.. В вину им вменяется попытка умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах и незаконное ношение-хранение огнестрельного оружия.



Случай произошел сегодня на улице Шешелидзе. Следствие установило, что из-за земельного участка у З.М. произошел спор с его родственником – 36-летним И.М.. Помимо мужчин, участие в конфликте принимали двое их друзей.



Следствие установило, что обвиняемые из автомата стреляли в направлении И.М. и его знакомого – 35-летнего В.А..



Поврежден был автомобиль, принадлежащий первому. При этом ни один человек при стрельбе не пострадал.



Обвиняемые скрылись с места. Полицейские задержали их через несколько часов. Автомат, из которого были произведены выстрелы, обнаружили при обыске машины З.М.. На кадрах, которые распространяет МВД видно, что в салоне авто также найден пистолет. Оружие изъято в качестве вещдока.



Следствие продолжается по пункту «а» части 3 статьи 19-109, а также по частям 3 и 4 статьи 236 УК Грузии – «попытка умышленного убийства двух или более человек, совершенная при отягчающих обстоятельствах» и « незаконное ношение хранение огнестрельного оружия».



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