Прокуратура предъявила обвинение троим по обвинению в растрате средств Минобороны Грузии

28.07.2025 15:49





Прокуратура Грузии предъявила обвинение трем лицам в растрате крупной суммы, принадлежащей Министерству обороны Грузии, совершенной группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения, а также в пособничестве в растрате.



«В результате расследования, проведённого Антикоррупционным агентством Службы государственной безопасности, установлено, что в 2023 году бывший заместитель министра обороны Грузии и тогдашний начальник департамента закупок Министерства обороны, при содействии родственника бывшего министра обороны, умышленными действиями создали неконкурентную среду в процессе закупки аппарата магнитно-резонансной томографии (МРТ) для военного госпиталя. В результате фиктивных сделок была искусственно завышена реальная стоимость аппарата, и МРТ-сканер, рыночная цена которого составляла 2 606 272 лари, был поставлен Министерству обороны за 3 940 000 лари. В результате преступных действий обвиняемые растратили 1 333 728 лари из средств Министерства обороны Грузии.



Следствие продолжается по факту растраты и пособничества в растрате крупной суммы, принадлежащей Министерству обороны, совершённой группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения. Дело квалифицируется по подпунктам «а» и «д» второй части и подпункту «б» третьей части статьи 182 УК Грузии, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 11 лет», — говорится в сообщении прокуратуры.



По информации ведомства, прокуратура в установленные законом сроки обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемых.





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