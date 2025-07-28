Позолоченный триптих XVI века итальянского мастера Бернардино Пинтуриккьо вернулся в Грузию

28.07.2025 15:46





Позолоченный триптих XVI века, принадлежащий представителю школы итальянского художника эпохи Возрождения Бернардино Пинтуриккьо (1454–1513), возвращён в Грузию.



По инициативе министра культуры Грузии Тинатин Рухадзе и после переговоров с европейскими партнёрами, шедевр был приобретён Дворцом искусств Грузии при финансовой поддержке Министерства культуры.



На презентации триптиха, размещённого в реставрационной лаборатории Дворца искусств, присутствовала министр культуры Тинатин Рухадзе.



Согласно музейным записям и архивным документам, триптих был привезён в Грузию принцем Ашилем Шарлем Луи Мюратом (1847–1895). После его смерти реликвия перешла во владение сначала к Андриа Дадиани, затем — к графу Ольденбургскому. После советской оккупации 1921 года триптих вместе с другими предметами был вывезен из Грузии и оказался у одного из европейских коллекционеров.



В центральной части триптиха, на которой видны следы обновления XVII–XVIII веков, изображены младенец Иисус Христос и Иоанн Креститель, а по бокам — уникальные образы святого Августина и святого Петра, выполненные в XVI веке.



Триптих уже прошёл карантин и в настоящее время проходит реставрацию и консервацию во Дворце искусств. Во второй половине сентября он станет частью постоянной экспозиции музея.



В этом году Министерство культуры также вернуло из Европы три живописных полотна: два изображения четырёх евангелистов, выполненные итальянским художником XVI века, и «Букет цветов» нидерландского художника Якоба Кампо Вейермана (1677–1747).





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