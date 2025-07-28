Литва ввела визовые санкции в отношении ещё 10 граждан Грузии

28.07.2025 16:12





Литва ввела визовые санкции в отношении ещё 10 граждан Грузии. Им запрещён въезд в Литву.



Согласно информации, опубликованной на сайте Департамента миграции Литвы, санкции были введены в отношении:



судьи Нино Галусташвили,

судьи Джвебе Начкебия,

судьи Ираклия Швангирадзе,

судьи Виктора Метревели,

прокурора Мари Мешвелиани,

прокурора Натии Татиашвили,

председателя правительства Аджарии Сулхана Тамазашвили,

депутата парламента Мариам Лашхи,

депутата парламента Нино Цилосани,

руководителя Антикоррупционного бюро Раждена Купрашвили.



Всего в поисковой системе сайта Департамента миграции Литвы в настоящее время указаны 112 граждан Грузии, в отношении которых действуют визовые ограничения.





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