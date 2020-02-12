

Конгрессмен Рэнди Вебер обратился с письмом к премьер-министру Грузии

12.02.2020 11:19





Техасский конгрессмен Рэнди Уэббер обратился с письмом к премьер-министру Грузии Георгию Гахария. Американский законодатель публикует послание для главы правительства Грузии в своем микроблоге в Twitter.



«Я добавляю свой голос к растущей двухпартийной обеспокоенности, которую конгрессмены США выражают по поводу продолжающегося отката от демократических ценностей и связанного с этим экономического процветания в Грузии. США являются стратегическим партнером Грузии. Мы также должны учитывать значительную иностранную помощь, которую США направляют в Грузию. Я чувствую, что должен присоединиться к коллегам, которые написали вам в последние дни. Я присоединяюсь к их озабоченности, выраженной в связи с отказом правительства от демократических реформ, а также насилия в отношении мирных демонстрантов из-за существующей информации, а самое главное, из-за неподобающей нацеленности и притеснений политических оппонентов, средств массовой информации, международных и американских корпораций и членов гражданского общества», — говорится в письме.



По словам конгрессмена, в прошлом году он поддержал принятый Палатой представителей акт в поддержку Грузии, направленный на поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии на фоне будущих вызовов со стороны России.



«Важно отметить, что акт в поддержку Грузии не предусматривает поддержки США в отношении такого управления правительства Грузии, которое противоречит демократическим ценностям, включая свободные и справедливые выборы, прозрачность и подотчетность публичного сектора, верховенство закона и усилия по борьбе с коррупцией», — написал Вебер.



По его словам, согласно статистике, с 2017 года количество прямых иностранных инвестиций в Грузии сократилось на 50%.



«Вместе с тем, согласно Индексу восприятия коррупции 2019 года «Transparency International», рейтинги Грузии продолжают снижаться, и мы наблюдаем стагнацию с 2015 года. Согласно этому отчету, «нежелательное воздействие на ведущие институты является одним из основных вызовов для Грузии. В отчет говорится, что «захват государственных институтов» и «концентрация власти с частными лицами» также является текущим вызовом в Грузии. В докладе также отмечается, что в последние годы на отсутствие прогресса в баллах Грузии указывает как на стагнацию антикоррупционных реформ», — заявляет Вебер.



По его словам, сокращение иностранных инвестиций в таких условиях «не должно быть сюрпризом».



«Американский и европейский бизнес видит значительные вызовы в такой среде, и есть случаи преследования, расторжения контрактов и экспропорциональных нападений. Ярким примером этого является нефтегазовая компания из моего родного города Хьюстон, Frontera Resources. Другой пример ухудшения обстановки связан с американской компанией Facebook, которая недавно объявила, что обнаружила и закрыла сеть счетов, связанных с правящей партией «Грузинская мечта», которые «обвинили в ненадлежащем, неаутентичном поведении, нацеленном на уничтожение грузинской оппозиции и продвижения антизападных настроений, особенно это касается США», — пишет Вебер.



Конгрессмен отмечает, что именно с учетом тенденций США приняли два закона о выделении средств от Конгресса США на 2019 и 2020 годы, и эти законы конкретно касаются отхода правительства Грузии от демократических ценностей, принципов свободного рынка и интересов американского бизнеса.



«Из-за заметных негативных тенденций, на фоне значительной ежегодной иностранной помощи, в Соединенных Штатах Америки участились призывы к санкциям и другим штрафам. Я присоединился к растущему числу членов Конгресса в призыве к проведению реформы при соспонсорстве «Акта о санкциях справедливых бизнес-практик Грузии», который представлен в Палате представителей США.



Грузия остается важным другом и стратегическим партнером США. Я надеюсь, что искренние разговоры между друзьями укрепят отношения в ближайшие годы. В этом контексте, я также надеюсь, что ваше правительство найдет пути, чтобы прекратит действия против американских компаний, поощрить растущие прямые инвестиции из Америки и однозначно найдет пути, чтобы отреагировать на тревожные знаки, которые представляют собой угрозу для свободы грузинского народа и экономического благополучия», — пишет Рэнди Вебер.



Конгрессмен также отправляет копии письма государственному секретарю США, секретарю торговли и советнику Белого дома по национальной безопасности.



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