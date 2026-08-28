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Абхазский блогер Даур Буава обнаружен мертвым в своей тбилисской квартире


28.08.2026   11:40


Известный абхазский блогер Даур Буава обнаружен мертвым в своей тбилисской квартире. Его тело обнаружила спасательная служба после того, как была вызвана в связи с распространившимся в подъезде дома неприятным запахом.

Сообщается, что в результате просмотра камер наблюдения установлено, что в последний раз он был зафиксирован вечером 23 августа, заходящим в свой дом.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.


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