Абхазский блогер Даур Буава обнаружен мертвым в своей тбилисской квартире

28.08.2026 11:40





Известный абхазский блогер Даур Буава обнаружен мертвым в своей тбилисской квартире. Его тело обнаружила спасательная служба после того, как была вызвана в связи с распространившимся в подъезде дома неприятным запахом.



Сообщается, что в результате просмотра камер наблюдения установлено, что в последний раз он был зафиксирован вечером 23 августа, заходящим в свой дом.



Полиция возбудила уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.





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