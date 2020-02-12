

Американский конгрессмен обеспокоен отступлением Грузии от демократических ценностей

12.02.2020 23:38





Американский конгрессмен от Техаса Рэнди Вебер 11 февраля опубликовал письмо на имя премьер-министра Грузии Георгия Гахария письмо, в котором выразил обеспокоенность отступлением Грузии от демократических ценностей и ухудшением экономического благосостояния. Письму Рэнди Вебера Георгию Гахария предшествовали письма других конгрессменов главе правительства.



В письме американский конгрессмен выражает обеспокоенность по ряду проблем, в том числе, в связи с: решением правительства Грузии отказаться от обещанных демократических реформ; информацией о насилии в отношении мирных демонстрантов; преследование политических оппонентов, новых операторов, представителей международных и американских корпораций и гражданского общества.



Конгрессмен Вебер отметил, что в прошлом году он присоединился к акту поддержки Грузии, принятому коллегами, который направлен на поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии на фоне очевидных вызовов со стороны России.



Вебер заявляет, что поддержка США не направлена в отношении такого правления со стороны правительства Грузии, которое противоречит развитию демократических ценностей в Грузии.



Конгрессмен также коснулся снижения в статистике прямых иностранных инвестиций в Грузию и ухудшения рейтинга Грузии в Индексе восприятия коррупции «Международной прозрачности». В числе важнейших вызовов Грузии из доклада «Международной прозрачности» он назвал «захват государства» и «захват власти в частные руки».



Конгрессмен связал сокращение прямых иностранных инвестиций с ухудшением экономической среды для американских и европейских бизнес-компаний, которые, по его словам, подвергаются риску преследования, упразднения контрактов и угрозы экспроприации. В этом контексте Вебер назвал компанию «Frontera».



В письме также говорится о решении Facebook об удалении фальшивых аккаунтов, связанных с правящей партией Грузии, которые действовали «скоординировано» против оппозиционных взглядов и разжигали антизападные настроения, особенно против Соединенных Штатов Америки.



Конгрессмен Вебер также подчеркнул тот факт, что впервые в истории Грузии эта страна была «упомянута в негативном и предупреждающем контексте в законодательстве США об ассигнованиях правительства».



«Призывы к рассмотрению санкций и других карательных мер (против Грузии) все больше учащаются в США», — написал конгрессмен.



В конце письма конгрессмен выражает надежду, что правительство Грузии откажется от действий против американских компаний, будет поощрять рост прямых инвестиций из США и в конечном итоге найдет способ решения проблем, которые угрожают свободе и экономическому процветанию грузинского народа.



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