

Постпандемический амбициозный план Грузии

09.05.2020 11:07





Ограничения, введенные в связи с пандемией нового коронавируса ослабевают, и Грузия начинает восстанавливать свою экономику. Премьер-министр Грузии Гиоргий Гахария предложил общественности план правительства.



С 11 мая в Грузии будут возобновлены все виды производства, и будут открыты как розничные, так и оптовые магазины. Послабление правил не коснется только магазинов одежды и обуви. Крупные торговые центры так называемые молы останутся закрытыми.



«Мы откроем все виды производства. Кроме того, мы откроем все виды розничных и оптовых магазинов, которые имеют входы с улицы и которые не продают одежду и обувь. Это не касается только молов», - заявил Гахария и добавил, что для бизнеса будут установлены льготы, однако он не уточняет, о каких льготах идет речь.



По заявлению Гиоргий Гахария, детальная информация о льготах будет объявлена в ближайшие дни и правительство также опубликует информацию о новых протоколах, согласно которым экономика начнет работать.



С 15 июня Грузия возобновит местный туризм, а с 1 июля страна планирует принимать международных туристов. Гиоргий Гахария рассказал об этом амбициозном плане на заседании координационного совета.



«Грузия станет одной из первых стран, которая откроют свои границы и туристическую инфраструктуру для того, чтобы принимать гостей из-за рубежа», - заявил премьер-министр Грузии Гиоргий Гахария.



Он отметил, что Грузия планирует провести несколько мероприятий для приема иностранных туристов. Гахария говорит, что будет созданы так называемые безопасные коридоры как в Грузии, так и в соседних государствах и также говорит, что на данный момент ведутся переговоры с соседними странами.



«Туризм является важной движущей силой в нашей экономике. Сегодня, когда Всемирная организация развития туризма все еще устанавливает стандарты, то есть как открыть туризм в Европе, то решение, которое мы приняли ранее и превратили отели в карантинные зоны, дало нам большой опыт... Для восстановления туризма важна граница, как наземная, так и воздушная и Министерству здравоохранения уже было поручено усилить на границах контроль за каждым въезжающим и, если до сих пор мы нуждались в 14-дневном или 24-часовом карантине, эта процедура должна быть завершена в течение 1 часа. Для этого необходимые возможности и технологии есть, и министерство здравоохранения в ближайшее время решит этот вопрос. Следующим вопросом является управление гостиницами и учет всех стандартов, связанных с превенцией Covid-19 и точно также с транспортом. Это те основные моменты, где в условиях восстановления туризма мы должны управлять рисками», - сказал Гахария.



Премьер-министр Грузии также заявил, что в 2020 году туристический сектор Грузии будет полностью освобожден от уплаты налогов на имущество, а подоходные налоги будут отложены на 9 месяцев.



Антикризисный план правительства подвергся критике со стороны оппозиции, тем не менее, они считают, что план также содержит правильные пункты.



«В представленном плане есть и правильные элементы, но в целом план носит фрагментарный характер и в основном состоящая из запоздалых решений. В первую очередь мы считаем неправильным разделение экономики по секторам, так как кризис бьет по всей экономике и всем ее отраслям.



Поэтому должны быть общие шаги, которые предпринимаются для всех, а после этого можно будет говорить о дополнительных льготах. Облегчение налогового бремени должно быть общим и касаться не только туризма, но также и все бизнес субъекты», - заявил один из лидеров «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе.



Роман Гоциридзе, член «Национального движения», считает, что представленный план для него является невероятным, поскольку он не видел необходимого бюджета для этого плана.



«Заявления, которые мы слышим сегодня, за ними стоят какие-то меры (за ними что-то кроется) - либо бюджету не хватает денег, даже в плане налоговых льгот, либо из бюджета выдадутся деньги, даже в качестве субсидий.



Этого мы не знаем. Мы видим, что в правительстве что-то говорят, говорят, что-то обещают и ничего не делается. Второй вопрос, правильно ли или нет, то что нам предлагают и что говорят. Но до сих пор, о чем они говорили, ничего не выполнено», - говорит Гиоргадзе.





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