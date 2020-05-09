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Участники Второй мировой войны награждаются юбилейной медалью «75 лет Победы над фашизмом»
09.05.2020 12:28
Все участники Второй мировой войны награждаются юбилейной медалью – «75 лет Победы над фашизмом», - соответствующее распоряжение издало правительство Грузии, подписал его премьер-министр Георгий Гахария.
Передачу медали участникам Второй мировой войны обеспечит государственная служба по делам ветеранов.
Согласно этому же распоряжению, в связи с 75-летней годовщиной победы над фашизмом, участники Второй мировой войны в качестве денежной социальной помощи получат 600 лари, а члены семейи погибших во Второй мировой войне – по 300 лари.
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