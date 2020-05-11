

Тбилисский аэропорт в седьмой раз попал в список лучших в Восточной Европе

11.05.2020 22:01





Тбилисский международный аэропорт имени Шота Руставели седьмой раз подряд попал в число лучших аэропортов Восточной Европе, сообщает управляющая аэропортом компания TAV-Georgia.



Влиятельная британская консультационная компания Skytrax, которая исследует и оценивает качество обслуживания аэропортов и авиакомпаний мира, составляет свой рейтинг World Airport Awards, опираясь на оценку более чем 13 миллионов пассажиров 106 национальностей в 550 аэропортах мира.



В последнем рейтинге Skytrax World Airport Awards в десятку лучших в Восточной Европе в 2020 году вошли международные аэропорты Будапешта, Бухареста, Таллина, Киева, Борисполя, Риги, Белграда, Братиславы, Тбилиси, Скопье и Софии.



TAV-Georgia – турецкая компания, управляющая аэропортами Тбилиси и Батуми, является дочерней компании TAV Airports Holding, которая начала свою деятельность в Грузии в 2005 году и, согласно договору, продолжит ее до 2027 года.



В 2007 году компания вложила инвестицию в размере более чем 180 миллионов долларов, благодаря чему в Грузии были построены новые пассажирские терминалы международных аэропортов Тбилиси и Батуми.



В 2016-2017 годах была осуществлена еще одна инвестиция, в результате которой была полностью обновлена взлетно-посадочная полоса Тбилисского аэропорта и построен новый терминал прилета. В TAV-Georgia на сегодняшний день работают 1,3 тысячи человек.





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