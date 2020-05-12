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Джим Риш: Я ожидаю, что грузинские политические партии полностью выполнят условия мартовского соглашения
12.05.2020 12:34
Я ожидаю, что грузинские политические партии полностью выполнят условия мартовского соглашения, достигнутого между ними, — об этом говорится в заявлении председатель комитета по международным отношениям Сената США Джима Риша, которое было опубликовано в социальной сети «Твиттер».
«Я ожидаю, что политические партии Грузии полностью выполнят условия мартовского соглашения, включая освобождение политзаключенных и прогресс в направлении новой избирательной системы», — заявил в своем заявлении сенатор Джим Риш.
В то же время Джим Риш разделяет заявление посольства США, которое вчера вместе с другими посредниками политического диалога в Грузии обнародовало посольство. Посольство США в Грузии отмечает: «Достигнутое соглашение хорошо известно общественности. Оно одинаково понравилось как грузинскому народу, так и международному сообществу. Мы отмечаем, что соглашение состоит из двух частей: одна фокусируется на избирательной системе, а другая — уделяет внимание решению таких вопросов, которые похожи на политическое вмешательство в судебную систему. Мы призываем все стороны полностью соблюдать обе части соглашения, чтобы оно могло быть успешно выполнено».
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