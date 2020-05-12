Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Глава МИД Грузии отреагировал на заявление о Восточном партнерстве


12.05.2020   13:42


Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани поприветствовал выводы Совета по иностранным делам Евросоюза, сделанные в итоговом документе о Восточном партнерстве. Об этом дипломат написал 11 мая на своей странице в соцсети Twitter.

«Мы приветствуем заключение Совета по иностранным делам ЕС в связи с Восточным партнерством, которое подтверждает стратегическую важность партнерства для ЕС, а также целей европейской интеграции Грузии, включая интеграцию во внутренний рынок ЕС», — написал Залкалиани.

Он добавил, что с ожидает, когда пройдет очередной саммит Восточного партнерства.

Напомним, итоговый документ о Восточном партнерстве в ЕС приняли 11 мая. В нем были сделаны выводы о важности данного проекта, а также намечены планы на будущее.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна