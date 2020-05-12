

Посол Грузии в Украине отправлен на карантин

12.05.2020 13:50





Всех граждан, прибывающих в Грузию из-за рубежа, отправляют на 2-недельный карантин. Исключением не стал и посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе, которого вызвали в Тбилиси для консультаций из-за назначения Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ Украины.



Шарашенидзе сообщил грузинским СМИ, что прибыл в Грузию накануне и находится в одной из карантинных зон. Дипломат заявил, что в Киеве провёл встречу в МИД Украины и ознакомил коллег с позицией официального Тбилиси. По словам Шарашенидзе, его позиция «не удивила украинскую сторону».



«Недопустимо, чтобы в стране, которая является стратегическим партнером, на политическую должность назначали лицо, осужденное в Грузии. Кто касается отношений с Украиной, грузинская сторона приложит все усилия, чтобы партнерские отношения с Украиной сохранились и даже укрепились. С нами согласны и наши украинские партнеры. У нас общие позиции по самым важным для нас вопросам, таким как евроатлантическая интеграция, деоккупация, укрепление демократических институтов», – заявил Шарашенидзе Первому каналу Грузии.



Посол также прокомментировал информацию, озвученную Михеилом Саакашвили о том, что экс-министр юстиции Грузии Зураб Адеишвили работает советником Генпрокурора Украины. Грузинский дипломат заявил, что информация не соответствует действительности и Адеишвили был лишь временно трудоустроен при предыдущем главе украинской прокуратуры.



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