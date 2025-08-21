Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кобахидзе: Подписаны указы, предусматривающие создание нескольких десятков футбольных центров


21.08.2025   22:32


«Подписаны указы, предусматривающие создание нескольких десятков таких футбольных центров по всей стране, в наших регионах. Также новый стадион станет новой страницей в истории развития грузинского футбола», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на открытии футбольного центра «Аваза».

По словам премьер-министра, у правительства амбициозные планы по всем направлениям. Он отметил, что в будущем грузинский футбол, и грузинский спорт в целом, добьются ещё больших успехов, и правительство приложит для этого все усилия.

«Это инвестиция не только в спорт высших достижений, это инвестиция в формирование здорового образа жизни, что очень важно для нашей страны и общества. Вы знаете, что у нас серьёзные, амбициозные планы на будущее в этом направлении. Мы хотим обновить и создать новую спортивную инфраструктуру по всей стране. Интерес к спорту, и особенно к футболу, очень велик и растёт, и это результат особых достижений, которых добились наши футболисты в последние годы. Это требует поддержки и дальнейшего развития, и для этого по всей стране будет создана подобная инфраструктура. На этой неделе были подписаны указы, предусматривающие создание нескольких десятков таких футбольных центров по всей стране, в наших регионах. Также новый стадион станет новой страницей в истории развития грузинского футбола, и этот проект также будет успешно реализован. Также многофункциональные спортивные центры. У нас амбициозные планы по всем направлениям, и я уверен, что в будущем грузинский футбол и грузинский спорт в целом добьются ещё больших успехов, для этого мы не пожалеем внимания и усилий», — сказал премьер-министр.


