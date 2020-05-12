

Имнадзе: Лето в Грузии пройдет спокойно

12.05.2020 14:08

Новости-Грузия



Летний сезон в Грузии пройдет спокойно, хотя небольшое количество новых случаев выявления коронавирусной инфекции в стране все еще будет. Об этом в интервью телекомпании «Имеди» заявил заместитель руководителя Центра контроля заболеваний Паата Имнадзе.



При этом Имнадзе подчеркнул, что система здравоохранения сможет без проблем принимать 30-40 новых пациентов каждый день.



«Проблем не будет, даже если в стране будет по 30 новых случаев инфицирования в день. Это не те цифры, которые могут вызвать проблемы у нашей системы здравоохранения. Мы сможет должным образом позаботиться о каждом пациенте. От этого зависит жизнь наших людей», — сказал Имнадзе.



В настоящее время количество выздоровевших от коронавирусной инфекции пациентов в Грузии превышает число активных случаев, проходящих в настоящее время лечение во всех 11 ковид-клиниках. Сегодня выздоровевших уже 349 человек, а пациентов – 279. Больницы, принимающие инфицированных пациентов, заполнены только на треть.



Благодаря успехам Грузии в борьбе с эпидемией коронавируса уже принято решение с 15 июня разрешить туристический сезон внутри страны, то есть снять ограничения на передвижение всех видов транспорта. А с 1 июля Грузия готова открыть свои границы и для иностранных туристов.



На фоне пандемии коронавируса власти Грузии решили позиционировать страну как «безопасное место назначения» для туристов. Таким образом правительство пытается возродить туристическую индустрию страны, которая полностью остановилась после закрытия границ в середине марта.



Согласно плану правительства, приезжающие в Грузию туристы будут отдыхать в так называемых «зеленых зонах», где будет обеспечена полная безопасность от заражения как для отдыхающих, так и для местного населения. В настоящее время правительство заявляет, что ожидает конкретных рекомендаций по организации прибытия и размещения туристов от Всемирной туристской организации.



Кроме того, в Грузии в сентябре при поддержке Всемирной туристской организации планируется провести министериал, участники которого обсудят планы по развитию туризма в мире в условиях постпандемии. Это будет первый подобный форум после возникновения пандемии в 2020 году.



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