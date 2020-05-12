

Россия вышла на второе место в мире по количеству инфицирования коронавирусом

12.05.2020 15:50





Россия вышла на второе место в мире по количеству инфицирования коронавирусом.



По информации оперативного штаба российского правительства, за последний день в России было выявлено 10 899 новых случаев COVID-19.



С начала эпидемии в России 232 243 человека были инфицированы коронавирусом. По данным российских СМИ, 43,512 человек уже выздоровели от нового типа коронавируса в стране, и 2116 человек умерли.





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