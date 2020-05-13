

МИД: Помощь на местах была оказана находящимся за рубежом 20 218 гражданам Грузии

13.05.2020 12:01





Дипломатические миссии Грузии за рубежом, по указанию координационного совета и центрального аппарата Министерства иностранных дел Грузии, продолжают оказывать помощь находящимся за границей грузинским гражданам в соответствии с установленными критериями. Информацию об этом распространяет Министерство иностранных дел Грузии.



По их данным, на 13 мая 2020 года, грузинскими дипломатическими представительствами на местах помощь была оказана находящимся за рубежом 20 218 гражданам Грузии, на родину же – при содействии правительства – запланированными координационным советом рейсами, сухопутными и морскими путями, организованно вернулись 10 780 человек.



«На веб-сайте Министерства иностранных дел Грузии ежедневно обновляются данные о помощи находящимся за рубежом гражданам Грузии в условиях распространения COVID-19. Эти данные содержат информацию двух видов, в частности, это забота о находящихся за рубежом гражданах до возвращения на родину и статистика их поэтапного возвращения.



Как известно, для эффективной организации поэтапного возвращения граждан на родину и оказания им помощи на местах, гражданам нужно заполнить в электронной форме специальную заявку, опубликованную на сайтах министерства и дипломатических представительств Грузии. После обработки данных, содержащихся в заявках, будет принято соответствующее решение.



В ближайшем будущем в рамках авиарейсов, определенных координационным советом, запланировано осуществление следующих полетов: 15 мая - Амстердам-Тбилиси; 18 мая - Ларнака-Тбилиси; 20 мая - Афины-Тбилиси; 22 мая - Рим-Тбилиси», - говорится в информации.



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