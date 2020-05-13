

Заявление оппозиции: Отказ от освобождения политзаключенных означает срыв соглашения

13.05.2020 17:11





Отказ от освобождения политзаключенных означает срыв соглашения, в таком случае оппозиционные фракции, находившиеся в режиме бойкота, продолжат парламентский бойкот, говорится в заявлении представителей грузинской оппозиции, которые провели сегодня встречу в офисе Лейбористской партии.



В своём заявлении оппозиционные партии подчеркивают, что они стремятся к выполнению соглашения.



«В случае не освобождения политзаключенных, вся ответственность за очередной провал принятия изменений по избирательной системе ляжет лично на Иванишвили и его команду. Отказ от освобождения политзаключенных означает, что Иванишвили полностью сорвал это соглашение. В этих условиях оппозиционные фракции, находившиеся в режиме бойкота, продолжат парламентский бойкот.



В случае, если Иванишвили не выполнит данное соглашение, Грузии будет нанесен ущерб в то время, когда помощь друзей особенно важна как для экономики, так и безопасности страны. Ответственность за все это будет нести Иванишвили. Нарушение этого условия не спасет его от поражения на парламентских выборах 2020 года. Наша задача состоит в том, чтобы все изменения в Грузии были осуществлены только в рамках Конституции и мирным путем, чтобы Грузия смогла перейти на качественно новый уровень демократического развития, и смена власти во второй раз произошла путем выборов», — говорится в заявлении грузинской оппозиции.





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