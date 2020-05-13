

Эстония отгородится от России забором высотой 2,5 метра

13.05.2020 17:39





В Эстонии стартует первый этап возведения границы с Россией. Будет завершено строительство забора высотой 2,5 метра на протяжении около 90 километров, а также построена инфраструктура на отрезке границы от точки соединения границ Латвии, России и Эстонии до деревни Цереби, передаёт ERR.



По словам эстонского министра внутренних дел Марта Хельме, это «тот участок, через который больше всего ведутся контрабандистские дела». Он добавил, что работать строителям придется в непростых условиях, так как местами граница проходит по болотистым участкам.



Договор о строительстве подписан департаментом полиции и погранохраны Эстонии, фирмами Merko Ehitus и GRK Infra.



Первый этап обойдётся почти в 20 млн евро. Работы на первом этапе планируется закончить за три года, уточняет Postimees.



Отметим, между Эстонией и Россией нет договора о границе. Его страны подписывали в 2005 и 2014 году, но до сих пор не ратифицировали.



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