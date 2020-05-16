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Сенаторы США Риш и Шахин приветствуют освобождение Окруашвили и Угулава и надеются на освобождение Руруа


16.05.2020   11:26


Мы приветствуем помилование и освобождение из тюрьмы г-на Окруашвили и г-на Угулава. Это значительный шаг в направлении выполнения соглашения от 8 марта, что должно преобразовать избирательную систему и покончить с политическим вмешательством в судебную деятельность, - говорится в совместном заявлении председателя комитета Сената США по международным отношения Джеймса Риша и сенатора Джин Шахин.

В заявлении отмечается, что освобождение Угулава и Окруашвили является сильным сигналом для тех, кто участвовал в процессе достижения соглашения от 8 марта.

По их же словам, они «с нетерпением ожидают» осуществления изменений в избирательной системе и освобождения Георгия Руруа.

«В последующие недели, после того, как парламент вернется к рабочему режиму, с нетерпением ожидаем осуществления согласованных изменений. Также, ожидаем освобождения Георгия Руруа, медиа-владелеца, который был задержан в декабре по ложному обвинению», - говорится в распространенном сенаторами заявлении.

Напомним, Гиги Угулава и Ираклий Окрашвили был помилован президентом Грузии вчера. Тюрьму они покинули вчера же.

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