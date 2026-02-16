Бачо Ахалая: Эту власть нужно свергнуть, это обязанность каждого гражданина

16.02.2026 15:21





«Откройте судебный процесс, зачем вы его закрываете? Чёрт с ним, Ахалая многим не нравится в этой стране, пусть увидят, что происходит… Принесите одно доказательство, представьте его, и я прямо здесь подниму руки и признаю!» - с такими словами к судье Левану Геловани обратился бывший министр обороны Грузии Бачо Ахалая.



В эти минуты в Тбилисском городском суде проходит предварительное заседание по делу о событиях 4 октября в отношении бывшего министра обороны Бачо Ахалая. На заседании присутствует и сам обвиняемый Бачо Ахалая.



Дело рассматривает судья Леван Геловани. На судебном процессе сторона обвинения ходатайствует о закрытии заседания. По разъяснению прокурора Роина Хинтибидзе, мотивацией закрытия заседания являются добытые по делу доказательства, а также то, что участниками дела являются сотрудники СГБ Грузии, чьи имена и фамилии не должны быть обнародованы публично.



Сторона защиты выступает против закрытия заседания. По словам адвоката Малхаза Велиджанашвили, обвинение не хочет, чтобы общество увидело, что по делу 4 октября у прокуратуры нет никаких доказательств против Бачо Ахалая, соответственно, именно в этом и состоит мотивация закрытия заседания. По словам адвоката, на сегодняшнем процессе он будет ходатайствовать об отмене меры пресечения.



По заявлению Бачо Ахалая, он «может дать голову на отсечение», что запись, которая якобы отражает разговор между ним и Паата Бурчуладзе, является фальшивой. Кроме того, по его словам, Бидзина Иванишвили (прим. почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта») должен быть свергнут, а каждый полицейский, который поднимает руку на детей и женщин, должен быть арестован.



«Я считаю, что эту власть нужно свергнуть. Это единственный путь для того, чтобы обрести свободу. У нас есть обязанность свергнуть Иванишвили. Я вам говорю - Иванишвили должен быть свергнут… Нечего скрывать, это моя твёрдая позиция, и обязанность каждого добросовестного гражданина - свергнуть эту российскую власть. Все его чиновники должны быть свергнуты и выброшены из кабинетов, их нужно выгонять пинками», - заявил Ахалая.



Напомним, что по делу о событиях 4 октября Бачо Ахалая предъявлено обвинение по статье 225-й, часть 1-я Уголовного кодекса Грузии - организация и руководство групповым насилием, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





