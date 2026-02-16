Омбудсмен: Новые законодательные поправки могут противоречить международным стандартам и Конституции

«Народный защитник Грузии оценит окончательно принятые парламентом законодательные изменения и, при наличии соответствующих оснований, обратится с иском в Конституционный суд Грузии», — говорится в заявлении омбудсмена Грузии.



Как отмечается в заявлении, представленные законодательные изменения могут противоречить как международным стандартам защиты свободы выражения мнений, так и Конституции Грузии.



«Народный защитник Грузии откликается на текущий законодательный процесс в парламенте Грузии, в рамках которого рассматриваются изменения в семи законодательных актах, в том числе в законе Грузии «О грантах», Уголовном кодексе Грузии, Кодексе об административных правонарушениях Грузии и органическом законе Грузии «О политических объединениях граждан».



Как стало известно общественности сегодня в ходе комитетского рассмотрения, после первого чтения в законодательный пакет были внесены определённые изменения и перечень наказуемых действий был ещё более расширен. В частности, по распространённой информации, уголовно наказуемым объявляется «экстремизм против конституционного строя Грузии».



По мнению Народного защитника, представленные законодательные изменения могут противоречить как международным стандартам защиты свободы выражения мнений, так и Конституции Грузии, а также создать возможность чрезмерно широкого толкования установленных ограничений.



Исходя из этого, Народный защитник Грузии оценит окончательно принятые парламентом изменения и, при наличии соответствующих предпосылок, обратится с иском в Конституционный суд Грузии», — говорится в заявлении.





