МВД в очередной раз утверждает, что никогда не закупало химвещество «Камит»

Не только не применялся, а Министерство внутренних дел никогда не приобретало так называемый »Камит», - так министр внутренних дел Грузии Гела Геладзе прокомментировал заявление «Ассоциации молодых юристов Грузии».



Как заявил в беседе с журналистами Гела Геладзе, Министерство внутренних дел Грузии использует те специальные средства, которые применяются и в других странах.



«Главное оружие - это правда. Я не раз заявлял со всей ответственностью, что не только не применялся, а Министерство внутренних дел никогда не приобретало так называемый »Камит». Это пропало, эта клевета не состоялась, и, вероятно, теперь пытаются использовать разные термины. Государственная служба безопасности начала расследование, озвучила, что именно применялось. Во всех развитых странах используются вещества, аналогичные тем, которые имеются у нас. Если Министерство внутренних дел когда-либо и применяло вещество, оно не является опасным для здоровья», - заявил Геладзе, комментарий которого распространяет Рустави 2.





