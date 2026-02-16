Кобахидзе: Мы, как власть, не говорим о возможности смены европейского курса

«Мы, как власть, не говорим о возможности смены курса. Это прописано у нас в Конституции, и это сделала именно наша власть, евроинтеграция является нашей конституционной задачей», - указанное заявление по телевизионным дебатам, темой которых является евроинтеграция Грузии, сделал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.



По разъяснению Ираклия Кобахидзе, «людей обманывают, что если мы станем членом Евросоюза, то завтра проснёмся в Брюсселе или Берлине».



«При этом по каждой теме могут обсуждаться плюсы и минусы, в том числе особенно на фоне той ложной кампании, которая ведётся. Например, общество убеждают, напомню одну ложь, что Эка Гигаури (прим. представитель НПО «Международная прозрачность - Грузия») будет раз в год подавать декларацию, и мы завтра проснёмся в Челябинске, так же обманывают людей, что если мы станем членом Евросоюза, то завтра проснёмся в Брюсселе или Берлине. Это тоже обычная ложь», - заявил Кобахидзе.



По его словам, экономика Грузии выросла больше, чем в странах, вступивших в Европейский союз.



«Распространяют клипы о том, что, например, после того как условно Эстония стала членом Евросоюза, её экономика выросла в два раза и так далее. Эстония вступила в Евросоюз, если не ошибаюсь, в 2003 году. Если вы сравните экономический рост Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и так далее и возьмёте экономический рост Грузии с того момента по сегодняшний день, в Грузии экономика выросла больше, чем в странах, вступивших в Евросоюз. Такими вещами нельзя манипулировать и вызывать чрезмерные эмоции в обществе. Предметом дебатов не является пересмотр того, что записано в Конституции. Это не является целью. Например, эти дебаты дадут людям возможность сказать, что распространяемая информация, условно, об экономике является полной фальшью, и с её помощью пытаются вызвать у людей избыточные эмоции для того, чтобы затем направить эти избыточные эмоции против собственной страны. Поэтому, чтобы не создавались чрезмерные ожидания, общество должно точно понимать, какие результаты с экономической точки зрения вызывает, например, евроинтеграция, какие у неё есть плюсы и минусы. Обсуждение этого, конечно, абсолютно целесообразно», - заявил Кобахидзе.





