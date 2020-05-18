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Парламент Израиля утвердил новое коалиционное правительство Биньямина Нетаньяху


18.05.2020   10:28


Парламент Израиля утвердил новое коалиционное правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Нетаньяху будет оставаться этом на посту в течение 18 месяцев, затем его займет нынешний партнер по коалиции и бывший оппонент Бени Ганц.

В правительстве Нетаньяху Бени Ганц будет министром обороны. В новом кабинете 36 министерских постов.

Биньямин Нетаньяху сегодня представил состав правительства парламенту. «Народ хотел единства, и он его получил», - заявил премьер-министр в ходе выступления.

В свою очередь Ганц в выступлении отметил, что «самый крупный политический кризис в истории Израиля завершен».

Напомним, формированию нового кабинета предшествовал политический кризис. Парламентские выборы в стране состоялись 2 марта и стали третьими в течение последнего года. В конечном итоге партии «Ликуд» и «Кахоль-Лаван» достигли соглашения о создании коалиционного правительства.

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