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Заместитель мэра Тбилиси Софио Хунцария покидает должность


18.05.2020   13:59


Заместитель мэра Тбилиси Софио Хунцария покидает свою должность. Хунцария уже обратилась к мэру столицы с заявлением об отставке. По информации «IPN» она переходит на работу в частный сектор.

В мэрии Тбилиси в связи с этим комментариев пока не сделали.

Напомним, что Софио Хунцария заняла должность заместителя мэра Тбилиси в январе 2018 года. До этого она была главой городской службы по культуре мэрии Тбилиси.

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