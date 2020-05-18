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Заместитель мэра Тбилиси Софио Хунцария покидает должность
18.05.2020 13:59
Заместитель мэра Тбилиси Софио Хунцария покидает свою должность. Хунцария уже обратилась к мэру столицы с заявлением об отставке. По информации «IPN» она переходит на работу в частный сектор.
В мэрии Тбилиси в связи с этим комментариев пока не сделали.
Напомним, что Софио Хунцария заняла должность заместителя мэра Тбилиси в январе 2018 года. До этого она была главой городской службы по культуре мэрии Тбилиси.
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