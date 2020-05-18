

Окруашвили: У Бидзины Иванишвили есть три выбора – хороший, плохой и очень плохой

18.05.2020 15:27





По заявлению лидера «Победившей Грузии» Ираклия Окруашвили, он желает председателю партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили лишь хорошего.



По его словам у Иванишвили только три выбора – хороший, плохой и очень плохой.



«Я желаю лишь хорошего Бидзине Иванишвили. У него есть три выбора – хороший, плохой и очень плохой… Хороший – это после смены власти переход в оппозицию; плохой – придется уйти из политики и покинуть страну; очень плохой же заключается в отправке туда, где были вчера я и Гиги. Что он выберет, я не знаю, иногда его действия не поддаются логике», - отметил Ираклий Окруашвили на встрече оппозиции в офисе Лейбористской партии Грузии.



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