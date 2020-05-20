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На Порошенко завели еще одно уголовное дело
20.05.2020 12:45
Офис генпрокурора внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по "пленкам Деркача". Об этом сообщают источники "Украинской правды" в ОГП.
Расследование начато по ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК.
К материалам производства приобщат предоставленную нардепом Андреем Деркачем флешку с аудиозаписями, где звучат голоса, похожие на голоса пятого президента и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко, бывшего вице-президента США Джо Байдена и экс-госсекретаря США Джона Керри.
19 мая Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.
В свою очередь в "Европейской солидарности" заявили, что обнародованные "аудиофрагменты сфабрикованы ради дискредитации Украины и искусственного ее вовлечения в американскую избирательную кампанию".
У Порошенко добавили, что одной из задач пресс-конференции Деркача является "лоббирование интересов олигарха Коломойского", мол "очевидно, Приватбанк – это вознаграждение за участие в этой российской провокации".
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