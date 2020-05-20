

Каладзе: Желтые автобусы в столице будут полностью заменены к концу года

20.05.2020 14:17





По словам мэра столицы Кахи Каладзе, желтые автобусы будут полностью заменены к концу года.



Как отметил Каха Каладзе на заседании правительства столицы, транспортная политика для города очень важна.



«Желтые автобусы будут полностью заменены к концу года. В Тбилиси появятся экологически чистые автобусы типа «Евро 6». В этой реформе нам помогает Азиатский банк развития, который разрабатывает общий транспортный генеральный план для всего города, чтобы мы знали о связях, сетях, велосипедах, новых дорогах, что нужно для всего этого. Европейский банк реконструкции и развития помогает нам развивать автобусные сети и направления, что важно. Что касается проекта Азиатского банка развития, то общий транспортный генеральный план города должен был быть сдан в августе. Однако эта дата будет отсрочена до конца года», — сказал Каха Каладзе.





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