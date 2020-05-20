

Талаквадзе: Президент сумела сорвать политическую авантюру оппозиции

20.05.2020 15:35





По оценке председателя парламента Грузии Арчила Талаквадзе, президент Грузии Саломе Зурабишвили «сумела выпустить двух преступников в рамках закона и сорвать политическую авантюру оппозиции».



Как отметил Талаквадзе в беседе с «IPN», комментируя заявление Саломе Зурабишвили, решение президента о помиловании Гиги Угулава и Ираклия Окруашвили было сложным, однако обусловлено тем, чтобы не создалась «имитация кризиса».



«Я сегодня остаюсь при своем мнении – насильственная атака на парламент неприемлема и в любом демократическом государстве карается законом. Также, невозможно, чтобы кто-нибудь мог объяснить обществу растрату 10-ти процентов столичного бюджета «политзаключением». Президент приняла сложное решение, чтобы искусственно не создался политический кризис. Вернее – имитация кризиса. Единственный государственный институт, который мог выпустить этих двух преступников в рамках закона и сорвать далеко идущие планы и политическую авантюру оппозиции – это президент. А то, что президент до брифинга ввела меня в курс дела относительно принятого ею решения – вопрос взаимного уважения. Меня удивляет этот ажиотаж со стороны тех, кто находится в политике», - заявил Арчил Талаквадзе IPN».



Напомним, что 15 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала лидеров оппозиции Гиги Угулава и Ираклия Окруашвили и они покинули тюрьму. По словам Саломе Зурабишвили, незадолго до проведения брифинга в связи с этим решением она ввела в курс дела председателя «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили, председателя парламента Арчила Талаквадзе и премьер-министра Георгия Гахария.



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